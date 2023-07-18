الخميس.. رئيس الزمالك يحسم موقف 3 ملفات استعدادًا للموسم الجديد

يحسم مرتضي منصور رئيس الزمالك، موقف 3 قضايا هامة خلال المؤتمر الصحفي الذى سيعقده بمقر النادي بعد غد الخميس .

وأبرز القضايا التى تنتظر الحسم وسيعلنها لجماهير الزمالك، موقف النادي من استمرار المدرب الكولومبي أوسوريو مع الفريق بالموسم الجديد، بالإضافة لصفقات الزمالك في الموسم الجديد، كما سيتحدث رئيس الزمالك عن موعد انتخابات الزمالك المقبلة وهل ستقام في أغسطس المقبل على بعض المقاعد او سيستمر المجلس الحالي كما هو لحين انتهاء مدته .

ويستعد فريق الكرة الأول بالزمالك بقيادة مدربه خوان كارلوس أوسوريو، للقاء الاتحاد المنيستيري التونسي، في أول مباراة للفريق الأبيض بالبطولة العربية للأندية "كأس بن سلمان" التي ستقام بالسعودية نهاية الشهر الجاري.

وتقام مباراة الزمالك والاتحاد المنيستيري مساء يوم الجمعة 28 يوليو الجاري على استاد الملك فهد الرياضي بالطائف، وذلك بحضور جماهيري.

ويقع الزمالك بالبطولة العربية في مجموعة قوية تضم معه، النصر السعودي، الاتحاد المنيستيري التونسي، والشباب السعودي.

ويرغب الزمالك في المنافسة على البطولة العربية والوصول إلي الأدوار النهائية بالبطولة لضمان الحصول على أكبر عائد مادى من المشاركة، خاصة وأن جوائز البطولة تصل لقرابة 300 مليون جنيه وتشهد مشاركة العديد من الأندية العربية الكبري في قاراتي أفريقيا وآسيا .