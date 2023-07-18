رئيس نادي قضاة الإسكندرية: نادي المحامين بجليم صرح كبير يدعو إلى الفخر

توجه المستشار سعد السعدني، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، بالتحية إلى عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وبالشكر إلى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وبالتقدير إلى جميع الحضور، معبرًا عن سعادته بالتواجد في افتتاح نادي المحامين بجليم.

وقال رئيس نادي قضاة الإسكندرية، خلال كلمته بافتتاح نادي المحامين بجليم، إن نادي جليم صرح كبير يدعو إلى الفخر بين جميع المحامين، متمنيا نقل تجربة إنشاءه، والإستفادة منها لإنشاء نادي مماثل للقضاة.

وأشاد المستشار سعد السعدني، بالروح الجميلة الموجودة بين المحامين وبعضهم وتكاتفهم وحضورهم لحفل الافتتاح، قائلًا:« السادة المحامين جاءوا من كل محافظات مصر، من أسوان الى الإسكندرية، من أجل المشاركة في افتتاح نادي جليم، في صورة مبهجة تعبر عن مدى تكاتف السادة المحامين».