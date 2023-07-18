وزيرا الإنتاج الحربي والإسكان يتفقدان مصنع إنتاج المصاعد الكهربائية

تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية "إيجيك"، يرافقهما عدد من القيادات وممثلي الوزارتين.

جاء ذلك بمنطقة أبو زعبل بإعادة التمركز داخل شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربي) بطريق (القاهرة - بلبيس).

في البداية رحب المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بالسادة الضيوف، وتم عرض فيلم عن شركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية "إيجيك"، والتي تأسست عام 2018 بالتعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) وشركة الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية السعودية بهدف توطين تكنولوجيا تصنيع المصاعد والسلالم الكهربائية داخل جمهورية مصر العربية مع زيادة نسبة المكون المحلي تدريجيًا داخل مصنع إنتاج مكونات المصاعد الكهربائية بالشركة.

ولفت إلى أن تعميق التصنيع المحلي يعد أحد أهم ركائز الاستقرار ويمثل نهجًا استراتيجيًا للدولة وأولوية متقدمة في خطط التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأوضح الوزير محمد صلاح أننا "ننتج من خلال مصنع المصاعد الكهربائية مصاعد آمنة بكفاءة عالية تحقق المزيد من الراحة والرفاهية للمواطنين خاصةً في ظل تنامي أعمال البناء والتشييد في إطار بناء الجمهورية الجديدة بمصر"، كما أوضح أن المصنع يقوم بإنتاج المصاعد بأنواعها المختلفة سواء للمباني السكنية أو المصانع أو المستشفيات، مضيفًا أن شركة "مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية" تقوم بتطبيق الكود الأوروبي في عمليات التصنيع بمصنعها، والشركة حاصلة على العديد من شهادات الجودة مثل الأيزو 9001 لعام 2015 في مجال تصميم وتصنيع وتركيب وتوزيع المصاعد الكهربائية وشهادة TUV.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي إيمان الوزارة الكامل بأهمية الشراكة في مجالات التصنيع المختلفة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي ولا سيما شركات الدول العربية الشقيقة ومنها شركة الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية السعودية، والذي يأتي التعاون معها انعكاسًا لعمق العلاقات التاريخية والأواصر المتينة التي تربط بين مصر والسعودية والتطور النوعي الكبير الذي تشهده العلاقة بين البلدين خلال السنوات الأخيرة في عدة قطاعات رئيسية.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن توجيهات القيادة السياسية، تؤكد ضرورة دعم الصناعات المصرية، وتعظيم المكون المحلى للوصول إلى التصنيع الكامل للمتنجات، وتوطين التكنولوجيات الحديثة الخاصة بالصناعات المختلفة، التى تحتاج إليها الدولة المصرية فى تنفيذ مشروعاتها التنموية، ووضع خطط لتصنيع قطع الغيار محلياً، وتوفير فرق عمل للصيانة المتخصصة، مؤكدا أن الدولة المصرية تدعم شركات القطاع الخاص، وتقدم لها التسهيلات اللازمة، لدعم الصناعات الوطنية، وتوفير فرص العمل.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن الصناعة المصرية لديها فرصة ذهبية للمنافسة بقوة فى إنتاج مختلف احتياجات قطاع التشييد والبناء، وخاصة فى ظل النهضة العمرانية غير المسبوقة التى تشهدها ربوع الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحاً أن السوق المصرية قادرة على استيعاب حجم الإنتاج لمختلف المكونات الداخلة فى قطاع التشييد والبناء، كما أن موقع مصر يؤهلها لتصدير تلك المنتجات للسوق العربية والإفريقية، وتوفير احتياجات المشروعات التى تنفذها الشركات المصرية العاملة فى الدول العربية والإفريقية.

كما أكد الدكتور عاصم الجزار، أهمية إنشاء مركز بحثى، للعمل على التطوير المستمر لمختلف الصناعات والمكونات الداخلة فى قطاع التشييد والبناء، ومواكبة أحدث التكنولوجيات الحديثة فى هذا المجال، للوصول إلى منتجات عالية الجودة، تكون قادرة على المنافسة فى السوق المحلية، والأسواق العربية والإفريقية، مشدداً على ضرورة الاهتمام بخدمات الصيانة وتوفير قطع الغيار، وخدمة ما بعد توفير وتركيب المنتجات.

من جانبه أعرب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ميار القابضة المالكة لشركة الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية المحدودة عن سعادته بنجاح التعاون المشترك مع وزارة الإنتاج الحربي في مجال إنتاج وتركيب وصيانة المصاعد الكهربائية بمختلف أنواعها بالاستفادة من الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية لشركات الإنتاج الحربي وبالاستفادة من خبرات الأطقم الفنية المتخصصة في هذا المجال.

وأوضح أن القائمين على شركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية "إيجيك" يتطلعون إلى تصدير منتجات الشركة من المصاعد الكهربائية للخارج خاصةً بالأسواق العربية والأفريقية، لافتًا إلى أن نسبة المكون المحلي في المصاعد المنتجة بمصنع "إيجيبك" تبلغ 40% ويتم العمل على رفع هذه النسبة لتصل إلى 60%.