مرتضى منصور: لم أحصل على عمولة في كل صفقات الزمالك

علق مرتضى منصور رئيس الزمالك، على ما يتردد مؤخرا عن حصوله ونجليه أمير وأحمد على عمولة مالية كبيرة بعد كل صفقة يتعاقد معها نادي الزمالك وذلك في السنوات الماضية .

وقال منصور في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، لم نحصل أنا وأمير وأحمد على أى عمولة مالية ولم نتربح من نادي الزمالك، وبل حدث عكس الزمالك حيث قمت بالتبرع بأكثر من 30 مليون جنيه لنادي الزمالك في الأعوام الماضية .

ويستعد فريق الكرة الأول بالزمالك بقيادة مدربه خوان كارلوس أوسوريو، للقاء الاتحاد المنيستيري التونسي، في أول مباراة للفريق الأبيض بالبطولة العربية للأندية "كأس بن سلمان" التي ستقام بالسعودية نهاية الشهر الجاري.

وتقام مباراة الزمالك والاتحاد المنيستيري مساء يوم الجمعة 28 يوليو الجاري على استاد الملك فهد الرياضي بالطائف، وذلك بحضور جماهيري.

ويقع الزمالك بالبطولة العربية في مجموعة قوية تضم معه، النصر السعودي، الاتحاد المنيستيري التونسي، والشباب السعودي.