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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننشر حركة تنقلات رؤساء المدن ونوابهم وبعض مديري الإدارات بجنوب سيناء

اللواء خالد فودة
اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
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أصدر اللواء خالد فودة  محافظ جنوب سيناء حركات تنقلات داخلية محدودة للقيادات المحلية بجنوب سيناء، في اطار تحسين انتظام العمل وضخ دماء جديدة وإعداد كوادر قيادية جديدة.

وتضمنت الحركة، نقل العميد سامح متولي من نائب رئيس مدينة دهب إلى رئيسًا لمدينة أبورديس، ونقل محمد حامد، من مدير الشئون القانونية بالمحافظة إلى نائبًا لرئيس مدينة أبورديس، ومحمد عاطف، مديرًا لإدارة العقود بديوان عام المحافظة، ومحمود تليس، مديرًا للشئون القانونية بالمحافظة، ومحمد عبدالرحمن، رئيسًا لقرية الوادي التابعة لمدينة طور سيناء.
كما تضمن القرار نقل سهير صديق، من سكرتير الوحدة المحلية لمدينة طور سيناء، إلى مدير التفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة، ونقل السيد خالد، من شئون العاملين بطور سيناء إلى سكرتيرًا للوحدة المحلية لمدينة طور سيناء، ونقل اللواء عبدالرحمن محمد بهاء من رئيس مدينة أبورديس إلى رئيس مدينة دهب،، ونقل عبدالعزيز عبدالمولي داوود، من نائبًا لرئيس مدينة أبورديس إلى نائب لرئيس مدينة دهب.


وقد شملت الحركة نقل مجدي ابو الفتوح سكرتير مدينة شرم الشيخ سكرتيرا لمدينة نويبع ونقل كمال طنطاوي من نويبع وكيلا لإدارة الشئون القانونية بالديوان العام وأحمد عيسى من الوحدة المحلية لمدينة دهب الي الوحدة المحلية لمدينة راس سدر.

- اللواء خالد فودة - محافظ جنوب سيناء حركة تنقلات داخلية محدودة اللواء عبد الرحمن بهاء الدين رئيسا لمدينة دهب العميد سامح المتولي رئيسا لمدينة ابوردبس