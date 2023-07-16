تبدأ غدًا.. تعليم الوادي الجديد ينهي استعدادات امتحانات الدور الثاني لسنوات النقل

أكد سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، انتهاء استعدادات إجراء امتحانات الدور الثانى لسنوات النقل 2022_2023 التى تبدأ غدًا الاثنين لجميع صفوف النقل.

ولفت وكيل تعليم الوادي الجديد إلى التواصل اللحظى مع جميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة للوقوف على آخر المستجدات وحال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم تذليها بشكل فوري.

وأشار عبد العزبز إلى تجهيز لجان سير الامتحانات المقرر عقد الامتحانات بها فى جميع الإدارات التعليمية مع توفير كافة الاحتياجات اللازمة لسير منظومة العمل بكل دقة وإنضباط، متمنيا للجميع التوفيق والسداد.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.