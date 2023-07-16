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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

تبدأ غدًا.. تعليم الوادي الجديد ينهي استعدادات امتحانات الدور الثاني لسنوات النقل

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد
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أكد سيد عبد العزيز  وكيل التعليم بالوادى الجديد، انتهاء استعدادات إجراء امتحانات الدور الثانى لسنوات النقل 2022_2023  التى تبدأ غدًا الاثنين لجميع صفوف النقل.

ولفت وكيل تعليم الوادي الجديد إلى التواصل اللحظى  مع جميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة للوقوف على آخر المستجدات وحال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم تذليها بشكل فوري.

وأشار عبد العزبز إلى تجهيز لجان سير الامتحانات المقرر عقد الامتحانات بها فى جميع الإدارات التعليمية مع توفير كافة الاحتياجات اللازمة لسير منظومة العمل بكل دقة وإنضباط، متمنيا للجميع التوفيق والسداد.

جاء ذلك تحت رعاية  الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.

التربية والتعليم التعليم بالوادى الجديد تعليم الوادي الجديد