كلية اللاهوت الأسقفية تبدأ تلقي طلبات الالتحاق للعام الأكاديمى 2023

بدأت كلية اللاهوت الأسقفية فى تلقى طلبات الالتحاق بها للعام الأكاديمى، بفروعها الثلاث بالقاهرة والإسكندرية والمنيا حتى ٣١ من شهر أغسطس القادم، وذلك من خلال ملء استمارات الالتحاق وإرسالها عبر البريد الإلكتروني التابع للكلية.

وضعت الكلية عدة شروط للالتحاق قبل بداية العام الدراسى أهمها المعيار الروحى إذ ينبغى على مقدم الطلب أن يكون قادرًا على إظهار الالتزام الروحى بالإضافة إلى المعيار الأكاديمى الذى يتمثل فى المهارات اللاهوتية في الكتابة والمناقشة الشفهية من أجل مواصلة الدراسة وأن يتمتع المتقدم بالمعايير الخدمية مثل مواهب القيادة، والتعليم، والإعداد، والرعاية.

الجدير بالذكر أن كلية اللاهوت الأسقفية تأسست عام ٢٠٠٥، حيث تشمل المنظومة التعليمية للكلية على ثلاثة مستويات إذ يتضمن المستوى الأول كلية اللاهوت المركزية للإقليم تحت مسمى "القديس أثناسيوس" بمحافظة القاهرة والإسكندرية، كما يضم المستوى الثانى كليات الأبروشيات تحت مسمى القديس كبريانوس للاهوت بتونس وكلية القديس فيرمنتيوس فى جامبيلا بإثيوبيا، وذلك بالإضافة للمستوى الثالث حيث يشمل مركز المنيا للدراسات اللاهوتية ومعهد جبال النوبة للدراسات الكتابية بالقاهرة.

يعتبر هدف كلية اللاهوت هو تدريب الخدام العلمانيين والمرشحين لأن يكونوا قساوسة من أجل خدمة الكنيسة بالإضافة لكونها كيان تعليمي للتدريب اللاهوتي، متعدد الجنسيات والمواقع والمستويات ؛ تابع لإقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية /الأنجليكانية، متخذًا الاسم العريق لمدرسة لاهوت الإسكندرية لإحياء التسمية الأصلية للتعليم المسيحي في البطريركية الأولى بإفريقيا.

كانت كلية اللاهوت قد احتفلت منذ أيام قليلة بحفل تخرج الدفعة الخامسة عشر من طلاب كلية اللاهوت الأسقفية بفرعي القاهرة والإسكندرية والمنيا حيث حصدوا درجة البكالريوس بالإضافة لتخريج دفعة جديدة من طلبة معهد جبال النوبة لإتمامهم دبلومة القيادة الكنسية.