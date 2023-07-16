وزير الخزانة الأمريكية: نتطلع إلى العمل مع الصين على هيكلة ديون الدول الأكثر فقرا

قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، إنها "تتطلع" للعمل مع الصين على الملفات ذات الاهتمام المشترك بما يشمل إعادة هيكلة الديون للدول الأكثر فقرا وحاجة بنوك التنمية متعددة الأطراف لإصلاحات قبل أي بحث لزيادة رأسمالها.

أفادت بذلك فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد.

وأضافت يلين في تصريحات معدة لمؤتمر صحفي قبل اجتماع بالهند لوزراء مالية ومسؤولي بنوك مركزية من دول مجموعة العشرين أن زيارتها لبكين الأسبوع الماضي ساعدت في وضع العلاقات الأميركية الصينية على "أساس أكثر رسوخا" وأن أكبر اقتصادين في العالم عليهما التزام أمام العالم "بالتعاون فيما يتعلق بالمجالات محل الاهتمام المشترك".

وأضافت يلين: "هناك المزيد من العمل الإضافي الذي يحتاج إلى إنجاز. لكنني أعتقد أن تلك الزيارة كانت بداية مهمة، أتطلع للبناء على هذا الأساس الذي تم إرساؤه في بكين لدفع المزيد من التحركات".

وأضافت أن واشنطن ستواصل منع روسيا من الوصول لعتاد عسكري وتكنولوجيا تحتاجها موسكو في حربها في أوكرانيا.