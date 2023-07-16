برلماني: كلمة «الرئيس السيسي » بقمة نيروبي تأكيد على دعم مصر لدول القارة الإفريقية

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مشاركته في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي، تأكيد على تقديم مصر كافة الدعم لدول القارة الإفريقية للاتجاه إلى التحول الصناعي، علاوة على العمل على زيادة القيمة المضافة الصناعية في الاقتصادية الإفريقية خاصة خلال رئاسة مصر للنبياد.

وأوضح عابد، في تصريحات صحفية له، أن القيادة السياسية تبذل قصارى جهدها لتقديم الدعم التنموي لدول إفريقيا، إضافة إلى تطوير البنية التحتية لإزالة كافة العقبات التي تعرقل التجارة البينية الإفريقية خلال تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية.

وأكد أن القيادة السياسية تعمل على النهوض بالعلاقات المصرية الإفريقية ودفعها للأمام بشكل كبير على مختلف الأصعدة، مشيرًا إلى دور مصر الفعال في إزالة العديد من العقبات التي تعرقل التجارة البينية الأفريقية من خلال إسهاماتها النشطة في المحافل الاقتصادية الإقليمية والدولية.

وأوضح رئيس لجنة النقل والمواصلات بالنواب، أن تنفيذ مشروع الربط الملاحي بين البحر المتوسط وبحيرة فكتوريا والطريق البري الرابط بين القاهرة وكيب تاون سيعمل على تسهيل التجارة الحرة بين الدول الإفريقية بما يساهم في تعزيز دور القطاع الصناعي.

وأشار نائب رئيس البرلمان العربي، إلى أن الرئيس السيسي دائما حريص على إجراء محادثات مع القادة والرؤساء الأفارقة في مثل هذه الفعاليات لدعم التعاون بين مصر والدول الإفريقية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والناعة والزراعية والسياحية وغيرها.

ولفت رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن الرئيس السيسي يسعى دائمًا إلى مناقشة كافة القضايا الأفريقية في مثل هذه الفعاليات بهدف دفع جهود الاندماج وصون السلم والأمن وتعزيز الأجندة التنموية على مستوى القارة الأفريقية.

وأشاد النائب علاء عابد، بمطالبة الرئيس السيسي، الرؤساء والقادة الأفارقة بضرورة تكاتف جهود كافة الدول الإفريقية لمواجهة التحديات التي تواجه الشعوب وتؤثر على قدراتهم في الاستمرار في المسار التنموي للدول الإفريقية.