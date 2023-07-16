فريق طبي بمستشفى أجا ينجح في إجراء عملية انسداد معوي لطفلة عمرها 5 أيام

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن نجاح فريق طبى بمستشفى أجا متخصص في جراحة الأطفال في إجراء عملية انسداد معوي لطفلة حديثة الولادة في عمر ٥ أيام.

وكشف مكين أن العملية تعد من الجراحات الصعبة والدقيقة وهى الأولى من نوعها بمستشفى أجا وقد استغرقت نحو ساعتين تعاون خلالها الفريق الطبي المتعدد الاختصاصات من لحظة إجراء الفحوصات إلى حين التأكد من تجاوز الطفلة لمرحلة الخطر.

وأعرب وكيل الوزارة عن خالص شكره وتقديره للدكتورة هبه الشريف مدير عام الطب العلاجي والدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات والدكتورة بسمه شوكت مدير إدارة الحضانات علاوة على الفريق الطبى بقيادة الدكتور سامر خلاف مدير المستشفى والدكتور محمد البحيري نائب مدير المستشفي و الدكتور أحمد علي موسي استشاري جراحة الأطفال , الدكتور محمد سمير محمد اخصائي التخدير, الدكتور عماد احمد البديوي استشاري الحضانات و أميره بلبل من تمريض العمليات.

يذكر أن ذلك يأتى فى إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة برفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.