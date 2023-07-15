سقوط بلكونة عقار شرق الإسكندرية.. والمحافظ يكلف الأجهزة المعنية بالتعامل الفوري

شهد شارع مصطفى كامل بمنطقة باكوس بحي شرق الإسكندرية، اليوم، سقوط بلكونة الدور الثالث والثانى على المارة.

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالتواجد فورا بمكان الحادث لمتابعة تداعيات الحادث على أرض الواقع.

وشدد المحافظ علي تكثيف فرق الدفاع المدني والإسعاف والإدارة العامة للأزمات والكوارث، ووحدة التدخل السريع، وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة.

وأكد على رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.

وعلى الفور تحركت جميع الجهات المعنية إلى موقع الحادث، وتم فصل جميع المرافق العامة عن العقار، وعمل إخلاء إداري من السكان مع عمل كوردون أمني حول العقار حفاظًا على سلامة المارة.

أسفر الحادث عن حالتي وفاة، وعدد 2 حالة إصابة تم نقلهم إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.