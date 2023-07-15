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السبت 15 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

باريس سان جيرمان يجد بديل مبابي في يوفنتوس

كيليان مبابي
كيليان مبابي
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أكدت تقارير صحفية إيطالية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي حدد بديل نجمه كيليان مبابي الذي اقترب من الرحيل عن صفوف النادي الباريسي إلى ريال مدريد.

وتصاعدت أزمة كبيرة بين مبابي وباريس سان جيرمان بعدما شن الأول هجوما على ناديه موضحا أنه لا يلبي طموحاته في الفوز بدوري أبطال أوروبا وأنه لم يحظ بالتقدير الكافي من قبل الجماهير الفرنسية.

وكشفت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت أن لويس إنريكي المدير الفني للنادي الفرنسي وقع اختياره على الصربي دوسان فلاهوفيتش، مهاجم يوفنتوس الإيطالي لتعويض مبابي حيث يراه اللاعب الأنسب لطريقه لعبه، لذا يتواصل باريس سان جيرمان مؤخرا وكلاء لاعب يوفنتوس لمعرفة رغبته في إرتداء قميص نادي العاصمة الفرنسية.

وذكرت التقارير أن باريس سان جيرمان وضع 4 أسماء لتكون بديلة للاعب الفرنسي وهم: فيكتور أوسيمين والنجم الإنجليزي هاري كين، وراندال كولو مواني، ودوسان فلاهوفيتش.

وأوضحت أن هاري كين محط اهتمام بايرن ميونخ الألماني الذي يقاتل من أجل الحصول على خدماته، وعلى الجانب الآخر فإن نابولي سوف يغالي في بيع أوسيمين.

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