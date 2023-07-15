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السبت 15 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية تخصص 3 أتوبيسات لنقل الحجاج من القاهرة إلى السويس

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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رصدت الأجهزة الأمنية ما نُشر على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تعليق تضمن مناشدة المسئولين لنقل حجاج القرعة لمدينة السويس والزعم برفض وزارة الداخلية تخصيص أتوبيسات لنقل الحجاج من القاهرة إلى السويس. 
بالفحص تبين عدم صحة الواقعة، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى تخصيص وزارة الداخلية 3 أتوبيسات واصطحاب حجاج القرعة من مطار القاهرة، وتوصيلهم إلى محل إقامتهم بمحافظة السويس. 

فيس بوك حجاج القرعة لمدينة السويس وزارة الداخلية القاهرة