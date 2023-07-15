الداخلية تخصص 3 أتوبيسات لنقل الحجاج من القاهرة إلى السويس

رصدت الأجهزة الأمنية ما نُشر على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تعليق تضمن مناشدة المسئولين لنقل حجاج القرعة لمدينة السويس والزعم برفض وزارة الداخلية تخصيص أتوبيسات لنقل الحجاج من القاهرة إلى السويس.

بالفحص تبين عدم صحة الواقعة، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى تخصيص وزارة الداخلية 3 أتوبيسات واصطحاب حجاج القرعة من مطار القاهرة، وتوصيلهم إلى محل إقامتهم بمحافظة السويس.