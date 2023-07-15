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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تصادم سيارتين ملاكي بطريق الإسكندرية الصحراوي بالجيزة

أرشيفيه
أرشيفيه
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أصيب أحد الأشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكي بالكيلو 65 بطريق الإسكندرية الصحراوي اتجاه القاهرة بنطاق مدينة الشيخ زايد بالجيزة.

 تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود مصاب بالكيلو 65 بطريق الإسكندرية الصحراوي اتجاه القاهرة بنطاق مدينة الشيخ زايد، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارتين ملاكي مما تسبب في إصابة أحد الأشخاص جري نقل المصاب إلي مستشفي الشيخ زايد المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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