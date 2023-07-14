ملتقى عربي بالغردقة حول تعزيز دور القطاع الخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

حضر صباح اليوم الجمعة ، اللواء إيهاب رأفت مستشار محافظ البحر الأحمر لشئون المدن والمديريات نيابة عن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، الملتقي العربي السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية بأحد المنتجعات السياحية بالغردقة ، بحضور المستشار أحمد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية.

يعقد الملتقى اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .

في بداية كلمته نقل اللواء إيهاب رأفت مستشار محافظ البحر الأحمر لشئون المدن والمديريات ، تحيات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، وتمنياته بإقامة سعيدة داخل مدينة الغردقة وتحقيق الأهداف المرجو من هذا الملتقي ، كما رحب بجميع الحضور ، معربا عن سعادته بتواجده وسط هذا المحفل العظيم ومشاركة كوكبة من كبار المسؤلين في اتحاد المصارف العربية واتحاد بنوك مصر وخبراء المال والأعمال في الدول العربية.

في ذات السياق أكد رأفت علي أهمية إقامة مثل هذه الملتقات في كونها تمثل حائط سد منيع ، حيث لها بعد قومي واستراتيجي في ظل اعتماد المنظمات الإرهابية علي التكنولوجيا الحديثة ، مضيفاً بأن هذه الملتقيات وما يقدمها خبراء المال والأعمال من توصيات ومقترحات من شأنها تجفيف مصادر التحويل الغير الشرعي للاموال .

ومن جانبه قال وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية ، إن الملتقى يمثل منصة سنوية هامة لمناقشة المخاطر التي تواجهها المجتمعات جراء ارتكاب الجرائم المالية وأثرها على استقرار الأنظمة المالية، ومناقشة أفضل السبل لزيادة فعالية مكافحتها، أخذا في الاعتبار التطورات المستمرة المتعلقة بتلك الجرائم، ولاسيما استخدام المجرمين لأساليب حديثة ومبتكرة لغسل متحصلاتهم الإجرامية ولتمويل الإرهاب.

يمثل الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية منصة عالية المستوي لمناقشة المخاطر التي تواجهها المجتمعات جراء ارتكاب الجرائم المالية وأثرها على استقرار الأنظمة المالية ، وعرض أفضل السبل لزيادة فعالية مكافحتها،

ويركز هذا الملتقي على أهم التحديات التي تواجه مدراء الالتزام بالمصارف العربية أخذاً في الاعتبار التطورات المستمرة في عالمنا ، ولا سيما فيما يتعلق بقيام المجرمين باستخدام أساليب حديثة ومبتكرة لغسل متحصلاتهم الإجرامية ولتمويل الإرهاب ، لذا يتعين أن تتسم منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمرونة والتطور بشكل مستمر.

ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات لتعزيز فعالية النظم والإجراءات التي تتخذها الدول لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وعلى الأخص الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في تلك المنظومة ، كما يهدف الملتقي الي تسليط الضوء على المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل الإرهاب، بهدف تعزيز فعالية القطاع المالي في مكافحة الجرائم المالية بشكل عام وأثر تلك الجرائم على استقرار الأنظمة المالية، وأفضل السبل لزيادة فعالية مكافحة هذه الجرائم ، وذلك بما يشمل دور القطاع الخاص في تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما يناقش الملتقى دور المؤسسات المالية في تطبيق التدابير الوقائية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكلٍ كافٍ وبما يتناسب مع المخاطر الخاصة بها ، بالإضافة إلي مناقشة التحديات التي تواجه المؤسسات المالية في التصدي للمجرمين أثناء محاوالتهم استغلال الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية لمنع الجهات المعنية من التوصل إلى هوية المستفيدين الحقيقين، وتسليط الضوء على كيفية تعزيز آليات الوصول إلى المستفيد الحقيقي من التعامل مع المؤسسات المالية، سواء أن كانوا اشخاص طبيعيين أو اعتباريين.



يذكر أن الملتقي العربي السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية يُنظم هذا العام تحت عنوان " تعزيز فعالية دور القطاع الخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب " بمشاركة أكثر من ٢٦٠ قيادة مصرفية ومالية ورقابية عربية وأجنبية ، خلال الفترة من ١٤ إلى ١٦ يوليو ٢٠٢٣ .

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