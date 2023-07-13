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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

مهرجان المسرح المصري يكشف عن لجنة المشاهدة واختيار العروض بالدورة الـ 16

مهرجان المسرح المصري
مهرجان المسرح المصري يكشف عن لجنة المشاهدة واختيار العروض با
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انتهت لجنة المشاهدة واختيار العروض بالمهرجان القومي للمسرح المصرى، في دورته السادسة عشرة، برئاسة الفنان محمد رياض، والتي ستنطلق يوم 29 يوليو، وتستمر حتي 14 أغسطس، واختارت تلك اللجنة (12) عرضا من أصل (150) عرضا تقدموا للمهرجان من الجهات الإنتاجية الآتية : الفرق المستقلة والحرة وفرق الهواة والنقابات الفنية ومنظمات المجتمع المدني، والشركات،  ومسرح القطاع الخاص والمسرح الجامعي، والبنوك والشركات، والمسرح العمالي .
وتكونت لجنة مشاهدة واختيار العروض بالمهرجان القومي للمسرح المصري في الدورة الـ 16 من الناقد والشاعر محمد بهجت (رئيسا)، وعضوية كل من :الفنانة القديرة عزة لبيب ، المخرج إميل شوقي، المخرجة عبير علي، الفنان إيمان الصيرفي، ومقرر اللجنة أُمي علي ماهر .

ينطلق المهرجان القومي للمسرح المصري، يوم 29 يوليو ويستمر حتى 14 أغسطس، ويعد المهرجان حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.

الدورة السادسة عشرة المهرجان القومي للمسرح منظمات المجتمع المدنى الفنان محمد رياض لجنة المشاهدة واختيار العروض