بورصة المغرب تغلق على ارتفاع

أغلقت البورصة المغربية، أمس الأربعاء، على ارتفاع في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيس (مازي) تقدماً بنسبة 0.07 %، عند 11.540,53 نقطة.

وتقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.12 % ليستقر عند 938,73 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعاً بنسبة 0.32 % بمجموع 865,09 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.1 % بمجموع 10.680,37 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 227 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 596 مليار درهم مغربي.