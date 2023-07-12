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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. محافظ بورسعيد يكرم الأولى على الجمهورية في الدبلومات الفنية

بالصور.. محافظ بورسعيد يقدم الشيكولاتة للأولى على الجمهورية في الدبلومات الفنية

محافظ بورسعيد يقدم
محافظ بورسعيد يقدم الشيكولاتة للأولى على الجمهورية في الدبلو
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استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، الطالبة ندى عبد الباقي أحمد، وأسرتها، الحاصلة على المركز الاول على مستوى الجمهورية في شهادة الدبلومات الفنية بنظام الثلاث سنوات، بمكتبه بالديوان العام.

وقدم محافظ بورسعيد الحلوى - الشيكولاتة - للطالبة، كما كرمها وهنئها على التفوق والتميز العلمي على مستوى الجمهورية، مجددا تكليفه لأحدى مؤسسات المجتمع المدني بتحمل تكاليف الدراسة الجامعية للطالبة وتوفير فرصة عمل مناسبة لها، ومتابعتها اولا باول لتقديم الدعم اللازم لها خلال دراستها وعملها. 

وتمنى محافظ بورسعيد للطالبة ندى عبد الباقي، مزيد من النجاح والتفوق في حياتها الدراسية والمهنية القادمة، مؤكدا على فخره بما حققته الطالب من مركز متقدم على مستوى الجمهورية خلال امتحانات دبلوم الدراسة الفنية التجارية، ومعربا عن فخره بهذه النماذج المشرفة من شباب بورسعيد والذين دوما يرفعون اسم المحافظة عاليا في مختلف المجالات. 

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