تاريخ مواجهات القطبين.. الزمالك يتطلع لفك العقدة أمام الأهلي في القمة 126

ينتظر عشاق الكرة المصرية، ديربي القاهرة الـ 126 بين الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك، المقرر لهاء مساء غد الخميس، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، على استاد القاهرة، والمؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتطلع الزمالك لفك العقدة أمام الغريم التقليدي الأهلي، خاصة في مواجهات الدوري، بعدما تقابل الفريقان في 125 مواجهة سابقة بالدوري، حقق الأهلي 48 انتصارًا، مقابل 27 فوزًا للزمالك، وكان التعادل حاضرًا في 50 مباراة.

وشهدت آخر 10 مباريات قمة في الدوري بين الأهلي والزمالك، تحقيق الفارس الأبيض لفوزين فقط، بهدفين مقابل هدف، إياب موسم 2017-2018، وبثلاثة أهداف مقابل هدف، إياب موسم 2019-2020، فيما حقق الأهلي 5 انتصارات، وتعادل الفريقين في ثلاث مواجهات.

وتحمل مواجهة اليوم، مهمة ثأرية خاصة للزمالك، بعد الخسارة ذهابًا أمام الأهلي بثلاثة أهداف دون رد، فيما يسعى الأهلي لتكرار انتصاره إيابًا، وتكرر ما فعله من قبل في 6 مناسبات سابقة، كان آخرها موسم 2016-2017 عندما فاز الأهلي بهدفين دون رد فاز ذهابا وإيابا، فيما حقق الزمالك الفوز في مرتين فقط ذهابا وإيابا وهم موسم 1992-1993، وموسم 2003-2004.

ويسعى قطار الزمالك لمواصلة انتصاراته تحت قيادة المدرب الكولمبي، بعد 12 مباراة سابقة، شهدت على فوز الفارس الأبيض بـ9 انتصارات، وتلقي هزيمة وحيدة، والتعادل في مباراتين، وقاد الكولمبي الزمالك لتحقيق 6 انتصارات متتالية، كان آخرها أمام فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدف، فضلًا عن قيادة الفريق للتأهل إلى نصف نهائي كأس مصر، وضرب موعدًا مع بيراميدز.