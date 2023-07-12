وزير الري: تدعيم المعمل المركزي بالوادي الجديد بأحدث الأجهزة والمعدات عالية التقنية

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريراً من الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية بشأن تدعيم المعمل المركزي بالوادى الجديد والتابع للقطاع بأجهزة حديثة عالية التقنية.

وصرح الدكتور سويلم، بأن المعمل المركزي بالوادى الجديد حاصل على شهادة الاعتماد الدولية الأيزو (١٧٠٢٥) فى المياه والتربة فى مجال تحاليل المياه كيميائياً وبكتريولوجياً من المجلس الوطني لاعتماد المعامل في عام ٢٠١٣ وبترخيص ممنوح حتى شهر ديسمبر ٢٠٢٥ ، فى عدد (٤١) عنصرا كيميائيا وفيزيائيا وعدد (٥) قياسات أدلة للتلوث البكتريولوجي، وأنه بعد تدعيم المعمل بعدد من الأجهزة الحديثة سيتم مستقبلاً زيادة العناصر الحاصل فيها المعمل على الأيزو كيميائيا وبكتروبيولوجيا، وهو ما يدعم قدرته ويرفع من مكانته الفنية على مستوى العالم .

وأكد حرصه على تزويد المعمل وفروعه - في المنيا وطنطا والداخلة - بأحدث الأجهزة ورفع كفاءة السادة الكيميائيين والعاملين لتحقيق الاستفادة المثلى من إمكانيات وقدرات المعمل لرفع كفاءته فى إطار خطة الوزارة للحفاظ على المستوى العالمي الذي وصل إليه المعمل، مشيرا لدور المعمل فى مراقبة نوعية المياه ومتابعة سلوك الخزانات الجوفية لدعم متخذى القرار.

وأضاف أن المعمل المركزي بالوادى الجديد نجح سابقاً وبجدارة في اجتياز دورات اختبارات الكفاءة الحرفية التي اشترك فيها خارج مصر خلال السنوات السابقة بالمعمل المرجعي للقياسات الكيميائية والحيوية بلندن والمعمل المرجعي الحكومي بهونج كونج، وهو ماجعل المعمل يقف ما بين مصاف المعامل العالميه في جودة الأداء .

جدير بالذكر أنه تم تدعيم المعمل بأحدث نسخة من جهاز الـ (ICP Ms) وهو جهاز ألماني الصنع thermo Fisher لقياس العناصر ذات التركيزات المنخفضة والعالية لعناصر الجدول الدوري بواسطة البلازما وقياسها عن طريق مطيات الكتلة بدقة تركيز تصل إلى (جزء فى البليون) والجهاز مزود بوحدة Auto Sampler (الحاقن الإلكتروني) لسحب العينات بطريقة أوتوماتيكية تصل إلى (٥٦٠ عينة) والجهاز مزود بوحدة هضم (micro wave) إيطالي لتحويل العينات الصلبة إلى السائلة - ومزود أيضاً بوحدة تنقية مياه إسباني الصنع (Altra – pure water) وهو عبارة عن جهاز لنزع الأيونات الموجودة بالمياه تماماً .

كما تم تدعيم المعمل بأحدث نسخة من جهاز (الاشتعال الضوئي الأوتوماتيكي) إنجليزى الصنع لقياس عناصر (الصوديوم - البوتاسيوم) معاً فى نفس الوقت وبتركيزات عالية الدقة ، وتم تدعيم المعمل أيضاً بجهاز عكارة من انتاج أمريكي (HACH) له قدرة على قياس تركيزات من صفر حتى ٤٠٠٠ ( NTU )، كما تم تزويد المعمل بجهاز اسبكترو فوتومتر إنجليزي الصنع له القدرة على القياس لطول موجي يبدأ من (١٩٠ – ١١٠٠) نانوميتر لقياس عناصر (الحديد – المنجنيز – الفوسفور – السلفات – الكبريتات) ، كما تم تدعيم المعمل بجهاز كالدهل الماني الصنع عالي التقنيه والذى يشتمل على وحده الهضم والشفط لقياس (النيتروجين - الامونيا - النترات) ولهذا الجهاز أهمية كبيرة فى قياس أدلة التلوث .