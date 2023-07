«جامعة النيل» والمدير التنفيذي لـ«رواد النيل» يحصدون جوائز «Triple E Awards» لريادة الأعمال

أعلنت جائزة (Triple E Awards) العالمية عن فوز جامعة النيل الأهلية المصرية بجائزة أفضل جامعة ريادية على مستوى قارة أفريقيا للعام 2023 «African Entrepreneuria University of the Year» والتي يمنحها مجلس الجامعات الريادية العالمي، وذلك بعد منافسة مع أكثر من 400 جامعة على مستوى العالم، وفوز الدكتورة هبة لبيب المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل إحدى مبادرات البنك المركزي بجائزة أفضل قائد ريادي إفريقي «African Entrepreneurial Leader of the Year » للعام 2023.

وقال الدكتور وائل عقل رئيس جامعة النيل الأهلية، إن هذا الإنجاز العالمي الكبير الذي حققته جامعة النيل، جاء نتيجة الجهود التي تقدمها الجامعة والدور المجتمعي الذي تلعبه من خلال منظومة دعم الابتكار وآلياتها في الجامعة في مجال ريادة الأعمال ودعم الشباب، والالتزام بالتميز في دعم ريادة الأعمال في مصر والنظام التعليمي والبحثي المتميز والذي ينهض بقدرات الطلاب ويضعهم على قدم المساواة مع خريجي الجامعات العالمية.

وأضاف أن هذا انعكس في معدلات التوظيف في الشركات المتميزة للخريجين من الجامعة ومعدلات إنشائهم لشركات خاصة فور تخرجهم والتي أثبتت نجاحاً محلياً وإقليمياً، لافتا للدور الهام الذي يلعبه مركز الابتكار وريادة الأعمال والتنافسية في الجامعة الدور في إثبات جدارة جامعة النيل بهذا التكريم العالمي، وكذلك من خلال مبادرة رواد النيل والتي تنفذها جامعة النيل بالشراكة مع البنك المركزي المصري.

وأكد أن الجائزة تعد من أهم الجوائز العالمية في مجال تقييم الجامعات من حيث دورها وتأثيرها في دعم الشباب وبناء قدراتهم للعمل في السوق العالمي وتمكينهم من إنشاء شركاتهم الخاصة أو التميز في المؤسسات العالمية، وكانت جامعات مثل جامعة مانشستر البريطانية وجامعة شتوتجارت الألمانية وغيرها من الجامعات العالمية المتميزة قد حصلت على مثل هذه الجائزة في الأعوام السابقة.

من جانبها، أعربت الدكتورة هبه لبيب مدير مركز الإبتكار وريادة الاعمال والتنافسية بجامعة النيل الأهلية، والمدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل، إحدى مبادرات البنك المركزي، والتي تنفذها جامعة النيل الأهلية، بالتعاون مع عدد من الجامعات والوزارات والبنوك، عن سعادتها بجائزة أفضل قائد ريادي إفريقي للعام وهي جائزة مرموقة تقدمها لجنة تحكيم عالمية في مسابقة Triple E Awards.

وأثنت المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل على الدعم الذي تلقته خلال هذه الرحلة من البنك المركزي المصري كمؤسس مشارك استراتيجي في مبادرة رواد النيل، وجامعة النيل وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ووزارة التخطيط والقطاع المصرفي في مصر من خلال العديد من البنوك منها بنك مصر ، QNB ، E-Bank ، SCB ، HDB ، IDB ، UB ، BDC و HSBC، لدعمهم لأنشطة ريادة الأعمال في الجامعة.

ووجهت لبيب الشكر لفريق مركز الابداع والابتكار والتنافسية على جهدهم وعملهم الدؤوب في تحقيق كل هذه النجاحات، وسعيهم الدائم للتطور والبحث عن كل ما هو جديد في عالم ريادة الأعمال، كما وجهت الشكر لعائلتها على دعمهم المستمر.

ويشار إلى أن جائزة Triple E Awards العالمية يتم منحها تقديرًا للجهود المبذولة في مجال ريادة الأعمال ومدى التركيز على ريادة الأعمال في التعليم العالي، وتعد الجائزة الأولى التي تركز بشكل خاص على الأبعاد المختلفة لدور الجامعات في مجالات ريادة الأعمال، حيث تهدف إلى تعزيز التغيير في الجامعات والتأكيد على دورها في المجتمعات والنظم البيئية المحيطة بها.

وأطلق البنك المركزي المصري في 2019، مبادرة رواد النيل وهي مبادرة وطنية يتم تنفيذها بالتعاون مع القطاع المصرفي المصري إلى جانب شراكات مختلفة مع القطاع الحكومي والخاص، وتقوم المبادرة بدعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات التصنيع والزراعة والتحول الرقمي من خلال تطبيق أدوات الابتكار المختلفة، ودخلت في شراكات مع عدد من الجامعات بدأت بجامعة النيل ثم توسعت لتشمل 4 جامعات أخرى حتى الآن.