ads
الثلاثاء 11 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الذهب يتراجع 5 جنيهات في ختام تعاملات اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تراجع سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء بمقدار 5 جنيهات بحد أقصي على مستوى الأعيرة الذهبية في محلات الصاغة.
سجل سعر عيار 21 نحو 2170 جنيها للبيع و 2180 جنيه للشراء وعيار 24 نحو 2480 جنيها للبيع و 2491 جنيه للشراء .
وصل سعر عيار 18 لنحو 1860 جنيها للبيع و 1869 جنيه للشراء، عيار 14 نحو 1447 جنيها للبيع و 1453 جنيها للشراء .
بلغ سعر الجنيه الذهب 17.37 ألف جنيه للبيع و 17.44 الف جنيه للشراء وأوقية الذهب نحو 77.13 ألف جنيه للبيع و 77.5 ألف جنيه للشراء .
وصل سعر كيلو الذهب نحو 2.48 مليون جنيه للبيع و 2.5 مليون جنيه للشراء .

سعر الذهب سعر عيار 21 سعر عيار 24 سعر عيار 18 سعر الجنيه الذهب