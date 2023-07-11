الذهب يتراجع 5 جنيهات في ختام تعاملات اليوم

تراجع سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء بمقدار 5 جنيهات بحد أقصي على مستوى الأعيرة الذهبية في محلات الصاغة.

سجل سعر عيار 21 نحو 2170 جنيها للبيع و 2180 جنيه للشراء وعيار 24 نحو 2480 جنيها للبيع و 2491 جنيه للشراء .

وصل سعر عيار 18 لنحو 1860 جنيها للبيع و 1869 جنيه للشراء، عيار 14 نحو 1447 جنيها للبيع و 1453 جنيها للشراء .

بلغ سعر الجنيه الذهب 17.37 ألف جنيه للبيع و 17.44 الف جنيه للشراء وأوقية الذهب نحو 77.13 ألف جنيه للبيع و 77.5 ألف جنيه للشراء .

وصل سعر كيلو الذهب نحو 2.48 مليون جنيه للبيع و 2.5 مليون جنيه للشراء .