الأرصاد: موجة حارة بداية من الخميس المقبل وطقس شديد الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء 11 يوليو إلى الأحد 16 يوليو 2023، حيث يسود طقـس معتدل الحرارة رطب فى الصباح الباكر، حار رطب نهـارا على القـاهـرة الكبـرى والوجه البحـرى والسواحل الشمـالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معـتـدل الحـرارة رطب لـيـلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد أنه يشهد اليوم الثلاثاء نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

كما يشهد الأربعاء 12 يوليو ، نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد إلى أنه اعتبارا من الخميس 13 يوليو سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس شديد الحـرارة نهارا معتدل ليلا.

ويشهد الخميس 13 يوليو والجمعة 14 يوليو 2023، نشاط الريـاح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

كما يشهد السبت 15 يوليو والأحد 16 يوليو 2023، نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.