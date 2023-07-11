خلافات الجيرة تتحول لمشاجرة مسلحة وتخلف 3 مصابين بالبساتين

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في القبض على طرفي مشاجرة خلفت 3 مصابين بسبب خلافات الجيرة بدائرة قسم شرطة البساتين.

كان قد تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة ومصابين بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول شخصين "مصابان برش خرطوش" تم نقلهما لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج، طرف ثان 3 أشخاص "أحدهم مصاب بجرح طعنى بالصدر" وتم نقله لإحدى المستشفيات"، وبحوزة الآخران "2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار" بسبب خلاف الجيرة فيما بينهم تعدى خلالها الطرفين على بعضهما البعض باستخدام الأسلحة المضبوطة، وكذا سلاح أبيض "سكين" تم التخلص منه بإلقائه بالطريق العام، ونتج عن ذلك الإصابات المُنوه عنها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.