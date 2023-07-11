وزارة الثقافة تصدر الطبعات العربية للأعمال الفائزة بمسابقة شباب الجامعات

أصدر المركز القومي للترجمة، الطبعات العربية من للأعمال الفائزة بالدورة الأولى لمسابقة الترجمة لشباب الجامعات المصرية، والتي أُقيمت تحت شعار "ترجم ..إبدع" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتعاون بين وزارة الثقافة المصرية، ممثلة في المركز القومي للترجمة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار خطة وزارة الثقافة، لدعم ورعاية المواهب في مجال الترجمة.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة: إن خطوة إصدار الأعمال للفائزين في المسابقة، هي الخطوة التالية لاكتشافهم، من أجل وضعهم على بداية الطريق، ليستكملوا مسيرة المترجمين المصريين، مؤكدة أن أحد محاور استراتيجية عمل الوزارة هي اكتشاف المواهب ورعايتها بكافة مجالات الفنون والآداب، لخلق أجيال من الموهوبين يحملون راية الإبداع المصري في كافة المجالات.

ووجهت الكيلاني، التهنئة للفائزين على صدور أعمالهم، وطالبتهم باستمرار الانتاج الفكري حتى يثروا المكتبة العربية بمزيد من الكتب المترجمة.

من جهتها أوضحت الدكتورة كرمة سامي، مدير المركز القومي للترجمة، أنه سوف يتم تنظيم احتفالية كبرى بمناسبة صدور الطبعات العربية من الكتب الثلاثة التي فازت بمسابقة "شباب الجامعات المصرية" في دورتها الأولى.

وأشارت سامي، إلى أن الدورة الأولى من المسابقة شارك بها ٢٢ جامعة مصرية، توزعت على ١٨ لغة أجنبية، وأضافت أن كل فريق تكون من عدد من شباب الباحثين بمرحلة الدراسات العليا تحت قيادة مشرف من أساتذة القسم، لإكساب شبابنا ثقافة العمل الجماعي وخاصة في مجال الترجمة.

والأعمال الثلاثة الفائزة في المرحلة النهائية للمسابقة هي :"علم اللغة البيئي.. اللغة وعلم البيئة والقصص التي نحيا بها، تأليف أران ستيبي، وترجمة فريق أقسام اللغة الإنجليزية بكليات الآداب والألسن والبنات والتربية بجامعة عين شمس، ويتكون من ريهام حسن الهواري، وريهام عبد العزيز صالح، وعمر أحمد النمر، ونوران إبراهيم عبد الرؤوف، وياسمين أشرف محمد حافظ، مراجعة دينا أحمد عبد العزيز رمضان وتقديم محمد العبد".

والعمل الثاني هو: كتاب "المعرفة المستدامة.. نظرية في الدراسات البينية"، تأليف روربرت فرودمان، وترجمة فريق قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة بورسعيد، ويتكون من محمد العشري، وسمر حجازي، وآية خضر، ومحمود مجدي، مراجعة مرسي عواد، ومن تقديم أحمد درويش".

أما العمل الثالث والأخير، هو: "رواية "القرية"، تأليف انتظار حسين، وترجمة فريق قسم الأردية بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، ويتكون من عثمان عبد الناصر، ومحمد محمدي، وهاجر قدري، تقديم عبد الرحيم الكردي ومراجعة أحمد عبد الرحمن".