تدفق الحمم البركانية من بركان أيسلندا يثير رعب السكان.. بالفيديو

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو اليوم الثلاثاء، يظهر تشكل سحابة كبيرة ترتفع من الأرض وتدفّقا كثيفًا للحمم البركانية، من بركان أيسلندا الثائر مساء أمس، حيث يمكن للبعض رؤية السحابة من طريق يربط بين العاصمة والمطار الدولي، ما أثار رعب السكان.

ويبعد بركان أيسلندا حوالي 30 كليومتراً من العاصمة الأيسلندية ريكيافيك، حيث حدث ثوران البركان في جزيرة ريكيانيس بجنوب غرب أيسلندا، بحسبما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية هناك.

ويذكر أن هذه هي المرة الثالثة خلال سنتين التي تتدفق فيها الحمم البركانية في المنطقة، حيث تصاعد الدخان وخروج الحمم من صدع بلغ طوله حوالي كيلومتر.