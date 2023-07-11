الأرصاد: طقس اليوم حار رطب نهارًا معتدل رطب ليلًا والعظمى بالقاهرة 35

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على كافة الأنحاء.

وتوقع الخبراء نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 35 25

العاصمة الإدارية 35 24

6 أكتوبر 36 24

بنهــــا 35 24

دمنهور 35 23

وادي النطرون 36 23

كفر الشيخ 34 24

المنصورة 35 25

الزقازيق 36 24

شبين الكوم 35 25

طنطا 34 24

دمياط 32 24

بورسعيد 33 24

الإسماعيلية 34 23

السويس 34 23

العريش 33 24

رفح 33 25

رأس سدر 38 24

نخل 36 20

كاترين 34 17

الطور 35 26

طابا 35 25

شرم الشيخ 38 28

الإسكندرية 31 24

العلمين الجديدة 30 23

مطروح 29 24

السلوم 30 22

سيوة 36 21

رأس غارب 39 28

الغردقة 38 29

سفاجا 39 30

مرسى علم 38 29

شلاتين 37 29

حلايب 35 28

أبو رماد 36 28

رأس حدربة 34 27

الفيوم 35 25

بني سويف 36 25

المنيا 37 22

أسيوط 37 22

سوهاج 38 25

قنا 42 28

الأقصر 41 27

أسوان 41 29

الوادي الجديد 41 26

أبو سمبل 40 28.