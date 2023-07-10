قافلة طبية مجانية للقضاء على قوائم الانتظار بمدينة العريش

أكد الدكتور طارق محمد كامل مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، اهتمام الدولة بالمواطن السيناوي بتوفير كافة الخدمات له وخاصة الخدمات الطبية والصحية، وفي ضوء ذلك جري توفير قافلة طبية مجانية من وزارة الصحة والسكان للقضاء على قوائم الانتظار بمدينة العريش تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، واللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأشار “كامل” ان القافلة الطبية المقرر تنفيذها في مدينة العريش تنقسم الي قافلة علاجية داخل العيادات المتنقلة وتقرر وجودها بمركز شباب مدينة العريش، وتضم القافلة التخصصات الطبية “الأطفال - باطنة - نساء - عظام - جراحة - تنظيم أسرة - رمد - جلدية”، وكذلك فريق طبي جراحي متخصص لإنهاء قوائم الانتظار داخل مستشفى العريش العام.

وأوضح إلي أن القافلة الطبية تأتي ضمن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة بهدف توقيع الكشف الطبي علي المواطنين والكشف المبكر عن الأمراض والقضاء علي قوائم انتظار العمليات الجراحية.

يذكر أن القافلة سيجري تنظيمها لمدة أسبوعين خلال الفترة من 12 وحتي 25 يوليه الجاري علما بأن القافلة مجانية تشمل جميع التخصصات الطبية.