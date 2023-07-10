الخميس.. انطلاق النسخة الأولى لمعرض زايد لكتاب الطفل

تنطلق فعاليات الدورة الأولى لمعرض كتب الأطفال بمدينة الشيخ زايد، الخميس المقبل 13 يوليو 2023، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة؛ وبمساهمة كبيرة من جهاز مدينة الشيخ زايد ونادى الشيخ زايد، وتستمر فعالياته حتى 24 يوليو.

وقال محمود عبد النبى، مدير معرض مدينة الشيخ زايد للكتاب إن شخصية الدورة الأولى لمعرض أدب الطفل، تقرر أن يكون اسم الكاتب يعقوب الشاروني، تقديرا من إدارة المعرض والقائمين عليه لدوره الكبير والرائد في كتابات الطفل خلال مسيرة عامرة بالعطاء تخطت السبعين عامًا.

ويقام المعرض علي مساحة 1600 متر مربع، بمساحة مخصصة لناشرى كتب الطفل بالعربية واللغات الأخرى، وكذلك مسرحًا للأطفال، وأماكن للرسم، وورش الحكي، وتعليم الصلصال؛ وأنشطة مختلفة تبدء ببرنامج صباحي من الحادية عشر حتي الرابعة عصرًا يوميًا، ويتخلله الكثير من الأنشطة للأطفال.

من جانبها تحتفى دار نهضة مصر للنشر والتوزيع برائد أدب الطفل يعقوب الشاروني، وتوفر عددًا من مؤلفاته، مثل: "ليلة النار" و"ثورة الأمهات فى بيت الأسد" و"وحش الشوك الأزرق" و"معجزة فى الصحراء" و"سر ملكة الملوك" و"أبناء فى العاصفة"، ويعد الشارونى من أهم كتَّاب الأطفال فى عالمنا العربي؛ حيث إن له أكثر من 400 عمل نال عنها العديد من الجوائز العالمية والمحلية، وترجمت أعماله إلى لغات مختلفة، ونشرت دار "نهضة مصر" العديد منها.

كما تشارك دار "نهضة مصر" بمجموعة متنوعة من إصداراتها الثقافية الخاصة بالطفل، بالإضافة إلى عدد من كتب الإرشاد التربوى مثل: "فيم يفكر صغيري؟" لتانيث كاري، و"تنشئة الإنسان فى العالم الرقمي" لديانا جرابر، و"أسر مسممة" لسوزان فوروارد.