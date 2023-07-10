بالفيديو.. صندوق مكافحة الإدمان: افتتاح أكبر مركز للعزيمة بالشرق الأوسط في الجيزة قريبا

قال مدحت وهبة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم صندوق علاج ومكافحة الإدمان والتعاطي، إن أكثر المحافظات التي استفادت من الخدمات العلاجية التي تقدم للمتعافين هم محافظتي القاهرة والجيزة، نظرًا لقربهم من المراكز العلاجية، مشيرًا إلى أن هناك 28 مركز علاجي في 17 محافظة، بجانب الانتهاء من إنشاء مركزين جدد أحدهما في محافظة قنا وسيكون منارة للأهالي في الصعيد.

وأضاف "وهبة" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، أن سيتم افتتاح مركز آخر سيكون في محافظة الجيزة وتحديدًا في منطقة إمبابة وسيكون الأكبر على مستوى الشرق الأوسط ويعد أكبر مركز في العالم تم تأسيسه بسواعد المتعافين، حيث أن كل مراكز العزيمة التي سيتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة ستكون منشأة بسواعد المتعافين داخل ورش التدريب التابعة لمراكز العزيمة.

وأكد، أن مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بها تمكين اقتصادي، حيث يتم تدريب المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل وعلى مدار الفترة الماضية تم تدريب أكثر من 12500 متعافي على حرف يحتاجها سوق العمل، وذلك في إطار إعادة دمج المتعافي في المجتمع.