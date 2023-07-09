حمزة الجمل يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الداخلية في الدوري الممتاز

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي قائمة الفريق لمواجهة الداخلية غدا في إطار الجولة 33 من الدوري الممتاز.

ويتواجد في القائمة اللاعب باهر المحمدى، قائد الفريق رغم إيقافه بسبب الإنذار الثالث الذي تحصل عليه في مباراة الأهلي الماضية.

وجاءت قائمة الإسماعيلي لمواجهة الداخلية :

في حراسة المرمى أحمد عادل عبد المنعم، محمود كوكو، عبد الله جمال.

وخط الدفاع: محمد هاشم، محمد نصر، عصام صبحي، محمد دسوقي، إياد العسقلاني، كريم عرفات.

وخط الوسط: كريم الديب، عماد حمدى، سيرجي أكا، محمد بيومي، محمود الشبراوي، عبد الرحمن مجدي، أحمد مدبولي، عمر الساعي، مروان حمدي.

أما في الهجوم: محمد الشامي، ياو أنور.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة، فيما يتواجد الداخلية بالمركز السادس عشر برصيد 32 نقطة قبل جولتين من نهاية الدوري.