القوات المسلحة السودانية تنفي قيامها بغارات على المدنيين

نفت القوات المسلحة السودانية مزاعم تنفيذ الجيش غارة جوية بأم درمان نتج عنها إصابة ووفاة مدنيين، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار التضليل الإعلامي والكذب المستمر لمحاولة تغطية الانتهاكات والجرائم المتواصلة بحق المدنيين من قبل قوات الدعم السريع.

وأوضحت القوات المسلحة السودانية في بيان اليوم الأحد وفقا لوكالة الانباء السودانية (سونا) أن قواتها الجوية لم تتعامل يوم أمس مع أية أهداف معادية في أم درمان، مشيرة إلى أن الشعب السوداني لا تنطلي عليه هذه الأكاذيب.