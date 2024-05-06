الصحة الفلسطينية: إصابة شاب برصاص الاحتلال في طولكرم

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاثنين إصابة فلسطيني بجروح خطيرة برصاص الاحتلال في طولكرم شمال الضفة الغربية، حيث تواصل قوات الاحتلال اعتداءاتها على الفلسطينيين منذ اقتحام المدينة في ساعات الصباح الأولى.

وعلى صعيد الاعتقالات في الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم، 15 مواطنا فلسطينيًا على الأقل، بينهم أسرى سابقون.

وذكر نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى - في بيان مشترك - أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات الخليل، ورام الله، وبيت لحم، وقلقيلية، وأريحا، وسلفيت، رافقها اعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة للمنازل.

وأضاف البيان أن قوات الاحتلال تواصل اقتحام مدينة طولكرم ومخيمها، منذ ساعات الأمس، ولم يتسن لنا معرفة حالات الاعتقال، لاستمرار العملية العسكرية.