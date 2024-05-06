ads
الإثنين 06 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

اعتداء على وزيرة نمساوية خلال مشاركتها في مؤتمر داعم لإسرائيل

وزيرة شئون أوروبا
وزيرة شئون أوروبا في النمسا كارولين إدتشتادلر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تعرضت وزيرة شئون أوروبا في النمسا كارولين إدتشتادلر، لاعتداء بإلقاء نشطاء سائلا أحمر يشبه الدماء، خلال مشاركتها في مؤتمر دولي للتصدي لـ "معاداة السامية".


ووجهت الوزيرة الشكر في تصريح اليوم الإثنين إلى شرطة فيينا على سرعة احتواء "الاعتداء"، وتأمين المؤتمر بحضور أمني كثيف، معربة عن أسفها لحدوث ذلك في فيينا.


وكانت الأكاديمية النمساوية للعلوم قد استضافت مؤتمرا دوليا اليوم حول مكافحة معاداة السامية بالتزامن مع الذكرى السنوية لهزيمة النازية وانتهاء الحرب العالمية الثانية. 


وبحسب وسائل الإعلام النمساوية، فإن المؤتمر استفز الكثير من الجماعات اليسارية والجاليات العربية والإسلامية بسبب ما تضمنه من انحياز النمسا الواسع نحو إسرائيل في الصراع الراهن في الشرق الأوسط. 

وزيرة شئون أوروبا في النمسا كارولين إدتشتادلر معاداة السامية