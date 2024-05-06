اعتداء على وزيرة نمساوية خلال مشاركتها في مؤتمر داعم لإسرائيل

تعرضت وزيرة شئون أوروبا في النمسا كارولين إدتشتادلر، لاعتداء بإلقاء نشطاء سائلا أحمر يشبه الدماء، خلال مشاركتها في مؤتمر دولي للتصدي لـ "معاداة السامية".



ووجهت الوزيرة الشكر في تصريح اليوم الإثنين إلى شرطة فيينا على سرعة احتواء "الاعتداء"، وتأمين المؤتمر بحضور أمني كثيف، معربة عن أسفها لحدوث ذلك في فيينا.



وكانت الأكاديمية النمساوية للعلوم قد استضافت مؤتمرا دوليا اليوم حول مكافحة معاداة السامية بالتزامن مع الذكرى السنوية لهزيمة النازية وانتهاء الحرب العالمية الثانية.



وبحسب وسائل الإعلام النمساوية، فإن المؤتمر استفز الكثير من الجماعات اليسارية والجاليات العربية والإسلامية بسبب ما تضمنه من انحياز النمسا الواسع نحو إسرائيل في الصراع الراهن في الشرق الأوسط.