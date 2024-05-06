أستراليا قلقة إزاء احتمال شن إسرائيل لهجوم بري على رفح الفلسطينية

أعربت وزيرة الخارجية الاسترالية بيني وونج، اليوم الإثنين، عن قلق بلادها إزاء احتمال شن إسرائيل لهجوم بري على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.



وقالت وونج - حسبما نقلت هيئة الإذاعة الاسترالية (إيه بي سي) - إن استراليا أوضحت أنه لا ينبغي أن تسلك إسرائيل هذا الطريق، وذلك في إشارة إلى طلب الجيش الإسرائيلي من المدنيين في شرق رفح بإخلاء المنطقة.



وأضافت وونج أن استراليا ومجموعة الدول السبع والعديد من الدول الأخرى طالما دعت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى العدول عن هذا القرار.



يشار إلى أن مدينة رفح تأوي في الوقت الحالي أكثر من مليون فلسطيني ممن نزحوا عن ديارهم فرارا من ويلات الحرب في باقي أجزاء القطاع.