أسعار الخضراوات اليوم الأحد 9 يوليو 2023

الأحد 09/يوليو/2023 - 12:08 م

استقرت أسعار الخضراوات في سوق الجملة بالعبور والسادس من أكتوبر وذلك خلال اليوم الأحد 9 يوليو 2023.

وبلغ سعر الطماطم بين 2.5 حتي 5 جنيه للكيلو، وسعر البصل بين 10 إلي 15 جنيه والبطاطس بين 6.5. حتي 9.5 .

وسجلت الكوسه بين 7 حتي 13 جنيه و سعر الباذنجان الرومي من 1.5 حتي 3 جنيهات للكيلو، والباذنجان البلدي بين 1.5 حتي 3.5 جنيهات ونصف لليكلو، ووصل الباذنجان الأبيض من 2 جنيه حتي 4 جنيهات ونصف للكيلو .

وجاء سعر الفاصوليا الخضراء بين 12 حتي 16 جنيه، و الجزر بدون عروش من 7 إلي 9 جنيهات للكيلو، وسعر الفلفل رومي صوب من 8 حتي 12 جنيه وسعر فلفل رومي بلدي من 8 حتي 12 جنيه، فلفل حامي بلدي من 7 حتي 9 جنيهات للكيلو، سعر الفلفل الحامي صوب من 7 حتي 9 جنيهات ، وفلفل الالوان يبدء من سعر 8 حتي 18 جنيه للكيلو.

وسجل سعر خيار الصوب بين 9 حتي 11 جنيه، والخيار البلدي يبدأ من 5 إلى 7 جنيهات، والملوخية بين 7.5 حتي 11 جنيه، والبامية من 16 حتي 30 جنيه للكيلو.

والقلقاس من 5 إلى 9 جنيهات للكيلو والبطاطا من سعر 4 إلي 7 جنيهات، وجاء الثوم بسعر 25 جنيه و اللفت بسعر يبدأ من 1.5 حتي 3 جنيهات ونصف.