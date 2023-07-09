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الأحد 09 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم الأحد 9 يوليو 2023

الخضراوات
الخضراوات
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استقرت أسعار الخضراوات في سوق الجملة بالعبور والسادس من أكتوبر وذلك خلال اليوم الأحد 9 يوليو 2023.

وبلغ سعر الطماطم بين 2.5 حتي 5 جنيه للكيلو، وسعر البصل بين 10 إلي 15 جنيه والبطاطس بين 6.5. حتي 9.5 . 

وسجلت الكوسه بين 7 حتي 13 جنيه و سعر الباذنجان الرومي من 1.5 حتي 3 جنيهات للكيلو، والباذنجان البلدي بين 1.5 حتي 3.5 جنيهات ونصف لليكلو، ووصل الباذنجان الأبيض من 2 جنيه حتي 4 جنيهات ونصف للكيلو . 

وجاء سعر الفاصوليا الخضراء بين 12 حتي 16 جنيه، و الجزر بدون عروش من 7 إلي 9 جنيهات للكيلو، وسعر الفلفل رومي صوب من 8 حتي 12 جنيه وسعر فلفل رومي بلدي من 8 حتي 12 جنيه، فلفل حامي بلدي من 7 حتي 9 جنيهات للكيلو، سعر الفلفل الحامي صوب من 7 حتي 9 جنيهات ، وفلفل الالوان يبدء من سعر 8 حتي 18 جنيه للكيلو. 

وسجل سعر خيار الصوب بين 9 حتي 11 جنيه، والخيار البلدي يبدأ من 5 إلى 7 جنيهات، والملوخية بين 7.5 حتي 11 جنيه، والبامية من 16 حتي 30 جنيه للكيلو. 

والقلقاس من 5 إلى 9 جنيهات للكيلو والبطاطا من سعر 4 إلي  7 جنيهات، وجاء الثوم بسعر 25 جنيه و اللفت بسعر يبدأ من 1.5 حتي 3 جنيهات ونصف.

أسعار الخضراوات الخضراوات