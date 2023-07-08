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الأحد 09 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نهائي أمم أفريقيا.. انطلاق مباراة الفراعنة والمغرب

المنتخب الاوليمبي
المنتخب الاوليمبي
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انطلق الشوط الأول من مباراة منتخب مصر الأوليمبي ونظيره منتخب المغرب، في نهائي بطولة الأمم الإفريقية للشباب تحت ٢٣ سنة.

وجاء التشكيل الذي بخوض به البرازيلي المباراة كالتالي  
حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: محمد طارق - حسام عبد المجيد - أحمد عيد - حاتم سكر.

خط الوسط: محمد شحاته - محمود صابر - أحمد نبيل كوكا.
خط الهجوم: أحمد عاطف قطة - أسامة فيصل - إبراهيم عادل.

أكد البرازيلي ميكالي المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، أن مباراة المنتخب أمام المغرب كبيرة وأشبه بحفلة كروية تليق باسم المنتخبين الكبيرين، لامتلاء صفوف المنتخبين بالمواهب.

المنتخب الأوليمبي المصري نهائي امم افريقيا للشباب