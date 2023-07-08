الصحة العالمية تحذر من عقاقير مخدرة ظهرت مؤخرًا

حذرت منظمة الصحة العالمية، من العقاقير الصناعية الافيونية التى ظهرت مؤخرا، مؤكدة إنه على الدول الوقاية من العواقب الصحية والاجتماعية السلبية لتعاطي المخدرات، بينما تساعد أيضًا فى ضمان الوصول للأدوية الخاضعة للرقابة، وتقديم توصيات قائمة على الأدلة، ومعالجة الأمراض المعدية المرتبطة بتعاطى المخدرات.

وقالت منظمة الصحة العالمية فى بيان جديد لها، إنه يموت ما يقرب من 600 ألف شخص كل عام نتيجة تعاطي المخدرات، معظمهم من المواد الأفيونية، موضحة، إن هناك أنواع جديدة من العقاقير الاصطناعية عالية الفاعلية تظهر كل عام، مما يشكل مخاطر كبيرة على الصحة العامة.

وأضافت، إنه فى السنوات الأخيرة، تم إخضاع المواد الأفيونية الاصطناعية الأكثر انتشارًا، بما فى ذلك عدد من مشتقات الفنتانيل، للمراقبة الدولية، ومع ذلك على المستوى القطري، فإن التمويل والموارد الأخرى لاستجابة الصحة العامة للمواد الأفيونية الاصطناعية غير كافية، موضحة، إنه فى العديد من الدول، تم تطوير استجابات النظام الصحي للمشاكل المتعلقة بالمخدرات استجابة لتهديدات الهيروين والكوكايين والأمفيتامينات.

من جانبه قال الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، إنه حان الوقت لتحديث استجابة نظامنا الصحي لمواجهة التحديات المعقدة التي تمثلها مجموعة من العوامل، بما فى ذلك الأدوية الاصطناعية، واستخدام مواد متعددة فى وقت واحد، ودور مصنعي الأدوية وموزعيها.

وأوضح تيدروس، إنه يجب أن نعمل عبر القطاعات، بما فى ذلك مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، لتعزيز تدخلات وخدمات الصحة العامة لمنع وتقليل استخدام المخدرات والأضرار ذات الصلة، بما في ذلك الجرعات الزائدة وحالات الصحة العقلية والتهاب الكبد الفيروسي وفيروس نقص المناعة البشرية، موضحا، إنه بالنسبة لأكثر من 13 مليون شخص يحقنون المواد الأفيونية والعقاقير الأخرى، فإن خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية لديهم 35 مرة أعلى من عامة السكان، ويعد منع الجرعات الزائدة والأضرار الأخرى المرتبطة بالمخدرات والاستجابة لها جزءًا مهمًا من استجابة الصحة العامة لمشكلة المخدرات العالمية.

وأضاف، إنه في حين أن ما يقدر بنحو 40 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات، تلقى واحد فقط من كل 5 أفراد يعانون من مثل هذه الحالات العلاج المناسب، مما يسلط الضوء على العوائق والتفاوتات الكبيرة في الحصول على الرعاية، تواجه النساء، على وجه الخصوص، تحديات كبيرة في الحصول على العلاج، مؤكدا، إنه قد تفاقمت الصعوبات في الحصول على الرعاية بسبب جائحة كورونا، التي عطلت بشدة خدمات الصحة العقلية واضطرابات تعاطي المخدرات، بما في ذلك العلاج بمساعدة الأدوية لاضطرابات تعاطي المواد الأفيونية والخدمات الأوسع للأشخاص الذين يتعاطون العقاقير، مثل فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، وخدمات التهاب الكبد، من الضروري أن تعود هذه البرامج إلى مسارها الصحيح، يعد ضمان الوصول إلى الأدوية الخاضعة للرقابة جانبًا مهمًا آخر من عملنا.

وقال، إنه مع إدراك التهديدات الصحية العامة التي تشكلها العقاقير الاصطناعية، نحتاج أيضًا إلى التأكيد على أهميتها في الطب وعدم المساواة في توافر هذه الأدوية الحيوية في جميع أنحاء العالم، تعمل منظمة الصحة العالمية، على تطوير إرشادات سياسية لمساعدة البلدان على صياغة سياسات وطنية متوازنة بشأن الوصول إلى الأدوية الخاضعة للرقابة والتي من شأنها أن تسمح بالاستخدام الطبي المناسب ومنع إساءة الاستخدام.