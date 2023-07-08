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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البيت الأبيض: ملتزمون بمبادئ عدم التصادم مع روسيا في أوكرانيا

جيك سوليفان
جيك سوليفان
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أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن بلاده ملتزمة ولا تنوي التخلي عن المبادئ الأساسية بعدم التورط في حرب مع روسيا وعدم تزويد كييف بأسلحة لشن ضربات ضد روسيا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقال سوليفان في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض إن "الرئيس (جو بايدن) كان واضحا جدا منذ بداية النزاع بشأن مبدأين لا يخضعان للمراجعة".

وأضاف أن الولايات المتحدة "تلتزم، ولا تنوي التخلي عن المبادئ الأساسية المتمثلة في عدم التورط في حرب مع روسيا، وعدم تزويد أوكرانيا بالأسلحة لشن ضربات ضد روسيا الاتحادية".

وأردف قائلا "أولا، الولايات المتحدة لا تشن حربا على روسيا في أوكرانيا. ثانيا، الولايات المتحدة لا تقدم أسلحة لأوكرانيا تستطيع من خلالها مهاجمة روسيا... إن هذين المبدأين الأساسيين كانا صحيحين منذ البداية، وما زالا كذلك حتى اليوم وسيظلان كذلك مستقبلا".

وتجدر الإشارة إلى أن البنتاجون ووزارة الخارجية الأمريكية أعلنتا عن إعداد الولايات المتحدة لحزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 800 مليون دولار لفائدة أوكرانيا، حيث تتضمن ذخائر عنقودية لصالح المدفعية والمركبات المدرعة.

وتعتبر الذخائر العنقودية من الأسلحة المحظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة، باستثناء الولايات المتحدة وأوكرانيا.

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