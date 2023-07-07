السويد تدرس تعديل القانون لمنع إحراق المصحف في الأماكن العامة

أعلن جونار سترومر وزير العدل السويدي، أن الحكومة تدرس تعديل القانون لمنع إحراق المصحف في الأماكن العامة، بعد الضرر الذي لحق بأمن السويد جراء الحادثة الأخيرة أمام مسجد ستوكهولم.

وقال سترومر في تصريحات نشرتها صحيفة "أفتونبلادت"، أن الحكومة تحلل الموقف، وتدرس حاجة القانون إلى التعديل من أجل منح السلطات الصلاحية برفض الطلبات المماثلة.

وتابع وزير العدل السويدي قائلا "علينا أن نسأل أنفسنا إذا ما كان النظام الحالي جيدا أو إذا ما كان ثمة داع لإعادة النظر فيه"، مشيرا إلي أن البلاد "أصبحت هدفا ذا أولوية" في الهجمات.

وأضاف "يمكننا أن نرى أن إحراق المصحف الأسبوع الماضي، أثار تهديدات لأمننا الداخلي".

يشار إلي أنه تم إحراق نسخة من المصحف أمام مسجد ستوكهولم الأسبوع الماضي، ما أثار غضبا واسعا في العالم الإسلامي، ودفع بابا الفاتيكان للتنديد بالواقعة. وقالت أجهزة الأمن السويدية إن هذا الفعل جعل البلاد أقل أمنا.