نهائي أمم أفريقيا .. المنتخب الأوليمبي يختتم تدريباته استعدادا للمغرب

أدى المنتخب الوطني الاوليمبي لكرة القدم، بقيادة البرازيلي ميكالي، مرانه الاخير استعدادا لمواجهة نظيره منتخب المغرب في نهائي بطولة الامم الافريقية للشباب تحت ٢٣ سنة.

ورفع ميكالي درجة الاستعدادات القصوي في مران اليوم استعدادا لمباراة الغد.

أكد البرازيلي ميكالي المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، أن مباراة الغد أمام المغرب كبيرة وأشبه بحفلة كروية تليق باسم المنتخبين الكبيرين، لامتلاء صفوف المنتخبين بالمواهب.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، متفاجئ جدا بالجمهور المغربي وشغفه بالكرة المصرية، وثقافة الكرة عالية جدا هنا فى المغرب، وهذا شيء رائع، كل الاحترام للمغرب ولكننا مصر.

وكان قد حسم الفراعنة التأهل إلى أولمبياد باريس رسميا بعد تخطي مباراة نصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية للشباب على حساب غينيا.