"الطيران" تنظم عدة زيارات ميدانية لوزير النقل ببوركينا فاسو والوفد المرافق له لتبادل الخبرات

نظمت وزارة الطيران المدني على مدار يومي الأربعاء والخميس 5 و 6 من شهر يوليو الجاري عدة زيارات ميدانية للوفد البوركيني، بمواقع العمل المختلفة التابعة لوزارة الطيران والمدني، وذلك على هامش لقاء الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني بأنوييرتول رولاند وزير النقل والمواصلات في جمهورية بوركينا فاسو والوفد المرافق له.

وبدأت الجوله بزياره لشركة إيركايرو وكان في استقبالهم الاستاذ حسين شريف رئيس مجلس إدارة الشركة، حيث تم عرض كافه الامكانات والأنشطة والخدمات التي تقدمها الشركة فى مجال الطيران المدنى والعمل على تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، ثم أعقبها زياره الوفد لسلطة الطيران المدني المصرى والتي أسفرت عن توقيع مذكرة تفاهم بين الطيار عمرو الشرقاوي رئيس السلطة مع نظيره بدولة بوركينا فاسو بشأن تسيير رحلات جويه مباشره لشركتي مصر للطيران وإيركايرو وكذلك رحلات شحن جوي بين البلدين بحيث تكون بوركينا فاسو هى نقطة الانطلاق للوصول لنقاط أكثر بالقارة الإفريقية تماشيا مع إستراتيجية وزارة الطيران نحو تعزيز أواصر التعاون مع الأشقاء الأفارقة في مختلف أنشطة الطيران المدني وبخاصة في مجال التدريب وتبادل الخبرات وتقديم كافة سبل الدعم الفنى مع جميع دول القارة السمراء.

وفي سياق متصل، أجرى الوفد زيارة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بمطار أكتوبر وكان في استقبالهم اللواء طيار عزت متولى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، وقد تناولت الزيارة بحث أفاق التعاون المشترك بين الجانبين فى مختلف مجالات التدريب الجوى، حيث تفقدوا خلالها مقر الأكاديمية والكليات التابعة لها والأقسام المختلفة بها، وأجهزة محاكيات الطيران ونظم المراقبة الجوية وفصول التدريس ومركز صيانة الطائرات، هذا وقد استمع الوفد إلى عرض توضيحى عن الأكاديمية والخدمات التي تقدمها وتعريفهم بالكليات والأقسام التابعة للأكاديمية ومجالات التدريب العملي المختلفة.

ومن جانب آخر، قام الوفد البوركيني بزيارة لأكاديمية مصر للطيران للتدريب حيث كان فى استقبالهم الطيار معتز رأفت نائب رئيس الأكاديمية؛ إذ قام المهندس حسام إلهامي مدير الإدارة العامة للتسويق بتقديم شرحاً تفصيليًا عن دور الأكاديمية والأنشطة والخدمات التي تقدمها وتعريفهم بالإمكانيات الحديثة والبرامج التدريبية المتطورة وإطلاعهم على أحدث أجهزة الطيران التمثيلى الخاصة بتدريب الطيارين وأطقم الضيافه الجوية من مختلف شركات وهيئات الطيران فى مصر والدول الإفريقية والعربية.

وشملت الزيارة قيامهم بتفقد فصول المحاضرات التدريبية وأحدث أجهزة الطيران التمثيلى المخصصة لتدريب الطيارين وأطقم الضيافة الجوية بالأكاديمية، والتى تتمثل فى طرازات الإيرباصA320,A320neo, A220/300, A330/ A340، وطرازات البوينج B737-800,B777، والتعريف بالإمكانيات وأجهزة الإخلاء في حالات الطوارئ CEET وجهاز تدريب أطقم الضيافة على تقديم الخدمات على الطائرة CST وتدريب المهندسين والفنيين في مجال صيانة الطائرات والخدمات الأرضية فضلًا عن تقديم شرح تفصيلي عن كافة البرامج والدورات التدريبية التي تقدمها الأكاديمية واستعراض الشهادات والاعتمادات الدولية وكذلك أحدث أجهزة التدريب والنظم التكنولوجية المتطورة الدولية مما يسهم في رفع كفاءة المتدربين للوصول لأعلى مستويات التدريب الموصى بها إقليميًا ودوليًا.

وفي ختام جولتهم، قام الوفد بزيارة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وكان فى استقبالهم الملاح ايهاب محيى رئيس مجلس اداره الشركه حيث تم مناقشه آفاق التعاون والتنسيق الفعال وسبل الاستفادة من الخبرات المصرية وخاصة فى مجال المراقبة الجوية.

هذا وقد أبدى وزير النقل والمواصلات البوركيني والوفد المرافق له سعادتهم بهذه الزيارة مثمناً الجهود الكبيرة والملموسة لقطاع الطيران المدني ودوره المحوري بالقارة الإفريقية لما لمسوه من إمكانات عالية في مختلف مواقع العمل وبرامج تدريبية عملية وتعليمية متطورة تقدمها كل من الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران وأكاديمية تدريب مصر للطيران كونهم صرحًا تدريبيًا متميزًا بالقارة السمراء، متطلعا إلى مزيد من آفاق التعاون والعمل المشترك من أجل تنمية العلاقات مع الجانب المصري وتحقيق سبل الإستفادة من الكفاءة والخبرة المصرية في مجال الطيران المدني بما يحقق الفائدة المشتركة للجانبين .