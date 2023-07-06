رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماعا للجنة المشروعات البحثية

عقد الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، اجتماع لجنة المشروعات البحثية اون لاين بمشاركة أعضاء اللجنة وسعاد بيومي رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة.

في بداية الاجتماع قدم القاصد التهنئة للشعب المصري ومنسوبي الجامعة وأعضاء المجلس بعيد الأضحى المبارك.

وأشار القاصد إلي أن اللجنة ناقشت التقارير الفنية والمالية للمرحلة النهائية للمشروعات البحثية التطبيقية المقدمة من أعضاء هيئة التدريس و التي تم الإنتهاء منها ، كما تم مناقشة وعرض ماتم إنجازه من المشروعات في المرحلة الأولي والثانية ونتائج تحكيم المشروعات البحثية .

ووجه خلال الاجتماع بضرورة أن يتم نشر بحثين للمشروع البحثي التطبيقي أحدهما في مجلة دولية كشرط لقبول تمويل المشروع.

وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة علي استعداد لتوقيع عقود بروتوكولات تمويل مشترك مع المصانع والشركات لإستكمال المشروعات البحثية التي تخدم المشروعات الصناعية والإنتاجية وتساهم في تطوير الصناعات المحلية ، مشيرا إلي أن اللجنة وافقت علي تنفيذ 3 مشاريع بحثية بعد تحكيمها من قبل اللجان المختصة .