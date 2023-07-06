حسين الشحات يشكر الخطيب وجماهير الأهلي بعد التجديد

وجه حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي، العديد من رسائل الشكر، بدأها بمجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والجهاز الفني وجميع منظومة الكرة بالنادي على دعمها ومساندتها له.

كما وجه الشكر خلال حواره مع الموقع الرسمي للنادي عبر الإنترنت، إلى جماهير الأهلي والتي أكد أنه لا يستطيع أن يفي بحقها لمساندتها للفريق بشكل عام وتدعيمها له بشكل شخصي في الفترة الماضية.

فيما وجه رسالة شكر إلى زملائه اللاعبين، مؤكدًا أنهم بمثابة أخوة لا زملاء داخل الفريق، وأنه سعيد بالبقاء معهم لمدة ثلاث سنوات مقبلة، كما وجه رسالة شكر إلى جميع أفراد عائلته.