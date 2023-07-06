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الجمعة 07 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية تواصل فعاليات المرحلة 23 من مبادرة "كلنا واحد"

الداخلية تواصل فعاليات
الداخلية تواصل فعاليات المرحلة 23 من مبادرة "كلنا واحد"
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واصلت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد لمدة شهرين تحت رعاية  رئيس الجمهورية ، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg). 

كما تم التنسيق مع عدد من السلاسل التجارية الكبرى المشاركة فى المبادرة بإجمالى (1364) فرع على مستوى الجمهورية، فضلاً عن إطلاق قوافل سيارات مجهزة بـ (5) سيارات لكل قافلة وذلك لطرح السلع الغذائية وتستهدف تلك القوافل المناطق الأكثر احتياجاً بنطاق محافظات "القاهرة – الجيزة – القليوبية".
        
 وفى ذات السياق، واصلت وزارة الداخلية الدفع بسيارات منظومة "أمان" التابعة للوزارة محملة بعبوات تضم سلع غذائية تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 50% بالمنافذ الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).
    
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى المساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.
    

وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين مبادرة كلنا واحد لمدة شهرين