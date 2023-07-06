ضبط تشكيل عصابي شديد الخطورة تخصص نشاطه في تهريب المواد المخدرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط باقى عناصر التشكيل العصابى شديد الخطورة 17 عنصرا، وبحوزتهم (طن حشيش - 2 كيلو جرام أفيون – سلاح نارى – عدد من الطلقات - 7 سيارات).

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المُشار إليه، وتقدر القيمة المالية لإجمالى المواد المخدرة المضبوطة بحوالى (145 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط طن من مخدر الحشيش و50 كيلو جرام من مخدر الأفيون بحوزة عنصرين إجراميين ضمن تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تهريب المواد الخدرة والاتجار بها.