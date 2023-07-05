الأولي على الجمهورية : الدبلومات الفنية لا تقل أهمية عن الثانوية العامة

حصدت الطالبة بسمة محمود محمد يونس عبد العزيز، من مدرسة الشهيد هيثم سامي حمد الثانوية الصناعية بنات بالإدارة التعليمية بايتاي البارود في محافظة البحيرة، المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية في نتيجة الدبلومات الفنية للمدارس الصناعية لعام 2023، بنسبة نجاح 99% ومجموع درجات 693 درجة.

وأعربت بسمة في تصريحات صحفية ، عن سعادتها البالغة بفوزها بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، مؤكدة أنها لم تتوقع ذلك وأن النجاح جاء بفضل جهودها وجهود عائلتها ومعلميها.

وأضافت بأنها كانت تذهب يوميًا للمدرسة وتنهي المواد العملية، ثم تعود إلى المنزل لتبدأ في المذاكرة حتى ساعات متأخرة من الليل، وأنها اعتمدت على الدروس الخصوصية بشكل كبير.

وعن مستقبلها، أعربت عن رغبتها في الالتحاق بالمعهد الفني الصحي لضمان وظيفة في المستقبل، ثم الاستمرار في تخصص الهندسة.

وأخيراً شكرت بسمة عائلتها ومعلميها وكل من ساعدها وشجعها، مؤكدة أن الدراسة في الدبلومات الفنية لا تقل أهمية عن الثانوية العامة، وأن النجاح جاء بفضل تحديدها هدفًا والعمل بجدية لتحقيقه. فيما بلغت نسبة النجاح في نتائج الدبلومات الفنية لعام 2023، بنسبة 64.47%، وتم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي.