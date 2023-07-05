تفاصيل لقاء محافظ دمياط مع المواطنين ليحث مطالبهم

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، لقاءًا مع المواطنين وذلك بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط لبحث عدد من المطالب والشكاوى المقدمة .

جاء ذلك بحضور اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد ومديرى مديريتى التربية والتعليم و التضامن الاجتماعي ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ومدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة وممثل عن شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

شهد اللقاء استعراض المواطنين لمطالبهم وشكواهم ، حيث بحثتها المحافظ مع الجهات المعنية فورًا خلال اللقاء، كما وجهت تعليماتها إلى الجهات المختصة بسرعة دراسة تلك الطلبات وتلبيتها فى ضوء اللوائح والقوانين والتيسير على المواطنين ، موجهة أيضًا مديرية التضامن الاجتماعي باتخاذ الإجراءات المتعلقة لصرف معاشات ضمان و تكافل وكرامة وإعانات شهرية للحالات المستحقة.

وفى هذا السياق، وجه المواطنون الشكر لمحافظ دمياط لحرصها على الاستماع لهم وبحث مطالبهم.

وشددت الدكتورة منال عوض على ضرورة خلق قنوات مباشرة للتواصل مع المواطنين، سواء من خلال عقد اللقاءات الجماهيرية او جولاتها الميدانية ، مشيرة إلى توجيهاتها المستمرة للأجهزة التنفيذية و الخدمية بالتفاعل مع المواطن وتلبية مطالبهم ، مؤكدة ان الجميع يعمل على خدمة اهالى المحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم .

في سياق آخر ،أعلنت محافظ دمياط، عن الانتهاء من كافة الاستعدادات لبدء المرحلة الثالثة من الموجة ال٢١ المقرر انطلاقها مطلع الاسبوع المقبل الموافق ٨ يوليو الجاري وتستمر حتى يوم ٢٨ من ذات الشهر ، مؤكدة أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق المستهدف تنفيذه خلال تلك المرحلة .

وأشارت إلى ان المحافظة حققت جهود كبيرة لاسترداد أراضى الدولة ومنع التعديات عليها و كذلك التصدى لأى محاولات للتعدى على الأراضى الزراعية والحفاظ عليها ، لافتة إلى أنه يتم العمل وفقًا لخطة محددة لاسترداد أملاك الدولة و حق الشعب وإنفاذ القانون وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

ونوهت "عوض" إلى أن الموجة ال٢١ فى مرحلتها الأولى تم خلالها إزالة ٢١٥ حالة تعدى على أملاك الدولة بإجمالى مساحة ٢٦٤٠٢م٢ ، بالإضافة إلى ٥ حالات تعدى على أراضي زراعية بمساحة ٨٠ فدان و ٩ قيراط و ١٢ سهم ، مشيرة إلى وصول عدد الحالات التى تم إزالتها خلال المرحلة الثانية من الموجة ٨٥ حالة تعدى على أملاك الدولة بمساحة ٩٢٠٣م٢ و ٤ حالات تعدى على أراضي زراعية بمساحة ٧٠ فدان و ٢٢ قيراط و ٢٠ سهم.