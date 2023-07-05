كشف تفاصيل قضية غسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه

الأربعاء 05/يوليو/2023 - 03:54 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية " - مقيم بدائرة قسم شرطة برانى) .

حيث قام بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات) ، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (150 مليون جنيه تقريبا) .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.