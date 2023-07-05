اليوم.. اجتماع برلماني لبحث قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة بأنشطة الاستثمار

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعا اليوم الأربعاء لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

ويشترك في مناقشات مشروع القانون مكتبا لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية، إذ من المقرر استعراض آراء الأعضاء وبعض من الجهات المعنية.

وكان النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، قال خلال تصريحات سابقة، إن اللجنة من المقرر أن تعقد اجتماعًا لنظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بخصوص إلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.